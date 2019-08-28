獨派推賴選主席 蔡英文：對大選有信心 13:582019/08/28 中時 范揚光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統（中）與台灣顯示器產業聯合總會理事長蔡國新（左）及群創董事長洪進揚（右）等人共同剪綵。(范揚光攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統上午出席「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會」開幕典禮，針對獨派力推前行政院長賴清德參選下一任黨主席，蔡英文僅表示對明年大選有信心，黨中央與執政團隊會共同努力。 台灣社社長張葉森透露，獨派力勸賴清德參選黨主席，並改造民進黨，但是賴只是笑笑不回應，也沒有拒絕。 蔡英文上午面對媒體詢問，並沒有直接正面回答，只說對明年大選有心，會打出最好的成績。 2019/8/28 台北市 蔡英文總統（中）28日在經濟部長沈榮津（左一）及台灣顯示器產業聯合總會理事長蔡國新（左二）陪同下，出席「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會」開幕典禮；針對獨派力推前行政院長賴清德參選下一任黨主席，蔡英文僅表示對明年大選有信心，黨中央與執政團隊會共同努力。（范揚光攝） 2019/8/28 台北市 蔡英文總統（右）28日出席「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會」開幕典禮，並向來賓合掌致意；針對獨派力推前行政院長賴清德參選下一任黨主席，蔡英文僅表示對明年大選有信心，黨中央與執政團隊會共同努力。（范揚光攝） 2019/8/28 台北市 蔡英文總統（右）28日出席「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會」開幕典禮，並戴上白手套準備剪綵；針對獨派力推前行政院長賴清德參選下一任黨主席，蔡英文僅表示對明年大選有信心，黨中央與執政團隊會共同努力。（范揚光攝） 2019/8/28 台北市 蔡英文總統28日出席「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會」開幕典禮，並在一片大型面板上簽名留念；針對獨派力推前行政院長賴清德參選下一任黨主席，蔡英文僅表示對明年大選有信心，黨中央與執政團隊會共同努力。（范揚光攝） 2019/8/28 台北市 蔡英文總統28日出席「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會」開幕典禮，並在一片大型面板上簽名留念；針對獨派力推前行政院長賴清德參選下一任黨主席，蔡英文僅表示對明年大選有信心，黨中央與執政團隊會共同努力。（范揚光攝） 2019/8/28 台北市 「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會」28日登場，參展民眾爭搶廠商準備的贈品。（范揚光攝） 2019/8/28 台北市 「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會」28日登場，參展民眾爭搶廠商準備的贈品。（范揚光攝） (中時 ) #蔡英文 #2020大選 #獨派 #黨主席 #展覽會 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨九合一敗得還不夠 04:102019/08/24 時論廣場 柯郭王合體後一張圖酸爆 蔡英文竟吐4字 22:402019/08/24 政治 蔡英文左批韓專心市政 右打郭說說而已 13:082019/08/25 政治 小英嗆郭說說而已 酸韓要專心市政 04:102019/08/26 話題觀察 蔡英文vs.韓國瑜 中立選民分析網回文吵翻 09:182019/08/26 政治 打臉！網整理小英36次超扯「事蹟」... 10:212019/08/26 政治 他問為什麼很多人信任蔡英文？網回應好狠！ 10:362019/08/26 政治 蔡稱紐辦是自己推動購買 藍營：割稻尾之神 11:242019/08/26 政治 紐辦是小英買的？藍委諷：割稻尾之神 12:592019/08/26 政治 郭陣營內部民調透露 只有這情況能贏蔡 14:112019/08/27 政治 政治熱門新聞 蔡英文內政不利、外交失敗卻獲年輕票支持？網：三個字 - 政治 李佳芬農舍爭議解套 神秘買家曝光 - 政治 最新民調 韓蔡差距縮小 網：震撼！ - 政治 龍介仙禮讓洪秀柱選台南 網友留言竟一面倒！ - 政治 胡幼偉消失原因發現了！一句話讓他停筆10天 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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