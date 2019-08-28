蔡英文總統上午出席「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會」開幕典禮，針對獨派力推前行政院長賴清德參選下一任黨主席，蔡英文僅表示對明年大選有信心，黨中央與執政團隊會共同努力。

台灣社社長張葉森透露，獨派力勸賴清德參選黨主席，並改造民進黨，但是賴只是笑笑不回應，也沒有拒絕。

蔡英文上午面對媒體詢問，並沒有直接正面回答，只說對明年大選有心，會打出最好的成績。

2019/8/28 台北市 蔡英文總統（中）28日在經濟部長沈榮津（左一）及台灣顯示器產業聯合總會理事長蔡國新（左二）陪同下，出席「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會」開幕典禮；針對獨派力推前行政院長賴清德參選下一任黨主席，蔡英文僅表示對明年大選有信心，黨中央與執政團隊會共同努力。（范揚光攝）

2019/8/28 台北市 蔡英文總統（右）28日出席「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會」開幕典禮，並向來賓合掌致意；針對獨派力推前行政院長賴清德參選下一任黨主席，蔡英文僅表示對明年大選有信心，黨中央與執政團隊會共同努力。（范揚光攝）

2019/8/28 台北市 蔡英文總統（右）28日出席「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會」開幕典禮，並戴上白手套準備剪綵；針對獨派力推前行政院長賴清德參選下一任黨主席，蔡英文僅表示對明年大選有信心，黨中央與執政團隊會共同努力。（范揚光攝）

2019/8/28 台北市 蔡英文總統28日出席「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會」開幕典禮，並在一片大型面板上簽名留念；針對獨派力推前行政院長賴清德參選下一任黨主席，蔡英文僅表示對明年大選有信心，黨中央與執政團隊會共同努力。（范揚光攝）

2019/8/28 台北市 蔡英文總統28日出席「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會」開幕典禮，並在一片大型面板上簽名留念；針對獨派力推前行政院長賴清德參選下一任黨主席，蔡英文僅表示對明年大選有信心，黨中央與執政團隊會共同努力。（范揚光攝）

2019/8/28 台北市 「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會」28日登場，參展民眾爭搶廠商準備的贈品。（范揚光攝）

2019/8/28 台北市 「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會」28日登場，參展民眾爭搶廠商準備的贈品。（范揚光攝）

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