翟本喬怒嗆台北惡棍「俗辣」。(圖/翻攝自 Ben Jai 臉書)

台北惡棍在臉書上大酸翟本喬。(圖/翻攝自Taipei Bösewicht 台北惡棍臉書)

臉書粉絲專頁「Taipei Bösewicht 台北惡棍」素來發表言論以「挺英」為主，更發文直說「其實我的目標很明確，2020守下主權，我就是贏了」，立場鮮明，但再鮮明的立場卻守不住自己的原則。台北惡棍在臉書上一篇文章中批評前台北市市政顧問翟本喬，認為他是「張善政養的寵物」，狂酸翟本喬想靠張善政、韓國瑜來提升知名度，引發兩人在留言論戰。

但兩人的留言目前已看不到了，翟本喬在個人臉書專頁上貼出對話截圖，痛批台北惡棍的言論，難道只要意識形態正確，甚麼話都可以亂講嗎？更嗆「有個俗辣」把對話串刪了，但截圖還是證明了該粉專的「雙重標準」。

截圖的對話串中，台北惡棍表示翟本喬提到自己不欠郭台銘、不支持柯文哲，更不挺韓國瑜，所以退出張善政團隊，那他質問翟本喬，講了這麼多，「是否表示自己支持蔡英文」。翟本喬對於這個問題感到莫名其妙，反問該粉專會因為這樣而改變對他的態度嗎？沒想到台北惡棍竟直接回應「會，我會公開跟你道歉，為我的出言不遜。」這樣的雙重標準發言讓翟本喬超級傻眼。

翟本喬貼出遭台北惡棍刪除對話串。(圖/翻攝自 Ben Jai臉書)

(中時電子報)