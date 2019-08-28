國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近來民調下滑，更傳出「換瑜」聲浪。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆斷言，國民黨此刻如果「換瑜」，災難恐怕更是沒完沒了。他也認為，韓國瑜現在面臨的真正問題是，「固本」還行，「拓新」大有問題。

游盈隆在臉書撰寫「韓國瑜困境」一文。他提及，「換瑜」是一個選戰議題，對國民黨和韓國瑜很不利，「弔詭的是，這個議題在藍綠雙方陣營都引起共鳴」。游認為，綠的起共鳴，可理解，因為綠營對韓有種錯綜複雜的情緒，夾雜著厭惡、鄙夷和恐懼的成分；藍營內部有「換瑜」的呼聲，部分是因為對韓的能力和形象有質疑，另方面則是總統初選的後遺症餘波盪漾。

游盈隆認為，當社會上熱烈討論國民黨是否「換瑜」時，國民黨與韓國瑜就陷入被動挨打的困境。「誰叫國民黨有『換柱』的紀錄？以後，只要提出總統候選人後，不論基於什麼理由，『換X』的議題就會被提出，困擾就源源不斷的來」。他直言，國民黨經歷「換柱」的痛苦經驗，結果輸對手308萬票，創下歷史最高紀錄，短期內恐怕很難被超越。國民黨此刻如果「換瑜」，災難恐怕更是沒完沒了。

「做為國民黨所推出的總統候選人，韓國瑜現在面臨的真正問題是，『固本』還行，『拓新』大有問題」。游盈隆提及，台灣民意基金會最新的八月民調顯示，當韓蔡一對一時，蔡可以囊括近九成七的民進黨認同者選票，韓國瑜也能拿到八成四國民黨認同者選票，雙方支持者已高度凝聚。他認為，從這個觀點看，近來名嘴所謂「知識藍」、「經濟藍」不支持韓國瑜的說法，基本上站不住腳。

游盈隆也指出，據政黨認同最新狀況，綠比藍大，差距約七個百分點；同時韓國瑜在「中性選民」的爭取上落後蔡英文14個百分點，這才是根本問題。國民黨與韓國瑜想贏，唯一的辦法是短期內盡量「擴大政黨認同與支持的基本盤」，除此之外，就是等待綠營大分裂。他說超級戰將的特色是不但能固本且還要能拓新，尤其當基本盤不如對手時，這就是現在的「韓國瑜困境」。

(中時電子報)