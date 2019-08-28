太空人在主場以15比1大勝光芒，不過王牌投手韋藍德(Justin Verlander)先發不到6局就被主審驅逐出場，5.1局僅送出4次三振，無緣追平連8場10次三振以上的大聯盟紀錄，雖然還是收下本季第16勝，不過韋藍德顯然對主審的判決感到很無奈。

太空人火力全開狂灌15分大勝光芒，不過焦點全在韋藍德與主審在6局上半的互動，1人出局後，光芒湯米芬姆(Tommy Pham)選到2好2壞，韋藍德一顆外角速球沒獲主審青睞，韋藍德就顯得有些心浮氣躁。滿球數後，湯米芬姆下一顆球敲出安打，韋藍德當下立刻大聲朝主審碎念，主審顯然也不爽韋藍德的態度，比出驅逐出場的手勢。

太空人總教練辛屈(A.J. Hinch)立刻上前向主審詢問，不過仍沒有改變判決，韋藍德總計5.1局無失分，僅被敲4支安打，送出4次保送，在球隊以9分領先下退場，沒能追平連8場10次三振以上紀錄的大聯盟紀錄。

韋藍德賽後無奈表示，「我真的認為很沒道理，作為一名裁判，我認為主審帕特(Pat Hoberg)應該要了解這是有情緒的比賽，我以為我已經盡可能用尊重的方式表達我的不滿。」

韋藍德解釋當時他只對主審說他認為這是一顆好球，而主審回說是壞球，來回走了一下後，他再次轉身向主審表達認為那球在好球帶內。「我沒有對他惡言相向，我只是發洩在場上的不滿，過去我都是這樣向裁判表達的，不過這次不幸的是，他將我驅逐出場。」

即使過程不太順遂，韋藍德無緣追平大聯盟紀錄，不過在全隊火力全開，狂敲18安支援下，仍收下本季第16勝。

(中時電子報)