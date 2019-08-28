新北市淡水區中正東路2段中午12點14分發生一起機車遭砂石車撞擊，受困砂石車底事件，據了解，26歲女騎士騎乘CUXI到淡水區中正東路中線車道，先擦撞到自小客車後，被迫往右倒下，遭後方砂石車撞上，砂石車左前輪壓到女騎士下半身，警方現場初步判斷女方騎士左腿開放性骨折，意識清楚，現已送往淡水馬偕進行治療。警方表示13時30分交通壅塞已排除完畢，詳細車禍究責情形，待警方進一步釐清。

(中時 )