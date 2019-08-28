擦撞後車歪斜 淡水女騎士遭捲砂石車底 14:122019/08/28 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市淡水區中正東路2段中午12點14分發生一起機車遭砂石車撞擊，受困砂石車底事件。（戴上容翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水區中正東路2段中午12點14分發生一起機車遭砂石車撞擊，受困砂石車底事件，據了解，26歲女騎士騎乘CUXI到淡水區中正東路中線車道，先擦撞到自小客車後，被迫往右倒下，遭後方砂石車撞上，砂石車左前輪壓到女騎士下半身，警方現場初步判斷女方騎士左腿開放性骨折，意識清楚，現已送往淡水馬偕進行治療。警方表示13時30分交通壅塞已排除完畢，詳細車禍究責情形，待警方進一步釐清。 (中時 ) #砂石車 #淡水 #警方 #中正 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北第一人 林金結文宣與韓國瑜同框 04:102019/08/24 地方新聞 防家暴 新北連假前不發成績單 04:102019/08/24 地方新聞 白鹿颱風登台 北海岸激長浪新北應變中心嚴陣以待 12:532019/08/24 社會 新北人氣粵菜餐廳 望月樓 推黃金筍佳餚 04:092019/08/25 產業．科技 宜居新北論壇27日登場 04:102019/08/26 財經要聞 新北》淡水區民權路工作室疑買賣糾紛嫌犯開5槍警告 09:582019/08/26 社會 垃圾袋大變身 新北推垃圾話環保兩用袋 11:422019/08/26 生活 六都電競爭霸戰 新北AHQ Fighter 奪冠 12:272019/08/26 財經 以為登革熱卻查出屈公病 新北出現第2個本土病例 15:362019/08/26 生活 新北職場英語體驗營 高職生免費上 15:592019/08/26 生活 社會熱門新聞 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 腥夫床戰小三410次 寫「通姦日記」全紀錄 - 社會 人倫悲劇 台中母抱5歲兒墜樓亡 - 社會 軍人撿屍性侵酒女 無套2次醒來還想要 - 社會 約15歲少女到湯屋發生性關係 色男被訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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