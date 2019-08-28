馬來西亞前總理納吉（Najib Razak）涉貪案今天開庭，檢方表示，納吉主導侵吞國家投資基金一馬發展公司（1MDB）資金，中飽私囊數以億計美元。

納吉與親信一點一點地從一馬發展公司搬走鉅款，用以添購從房子到藝術品等各式物品。他隸屬的執政聯盟因此遭改革派聯盟擊敗，輸掉大選。

納吉去年敗選後被捕，並因涉及數十件與一馬發展公司相關案件遭起訴。預料他會面臨多場審判。

第一宗案件已於4月開庭，但今天的案件才是最大條的，因為納吉涉嫌從一馬發展公司非法挪用22.8億令吉（約新台幣173億元），被控21項洗錢以及4項濫權罪名。

主任檢察官高柏（Gopal Sri Ram）告訴吉隆坡高等法院，納吉主導侵吞一馬基金。

高柏在座無虛席的法庭裡表示：「他的目的就是自肥。」高柏還提及，2011至2014年間一連串複雜的金融交易案，目的都是為了要搬錢給納吉。

66歲的納吉否認所有指控。

(中央社)