粉專要廢了！網霸出手，萬人檢舉

時常在網路跟館長陳之漢的隔空交火的桃園市議員詹江村，臉書粉絲頁被檢舉消失。詹江村在個人臉書貼出一段影片，影片中館長拜託1萬多個粉絲點進詹江村粉絲頁按檢舉，理由寫「仇恨言論」。

詹江村在臉書貼出粉專被封鎖緣由：

「1、綠營網軍以『台北惡棍』為首之各大社團，PO出假的法院判決文，企圖毀謗造謠我貪污，我對於『台北惡棍』社團惡意散佈的288人提告。

2、館長連續不間斷，二個月天天以髒話影射辱罵我，被我提告五次，近日並給予回擊。

3：因上訴原因，各大社團開始廣為宣傳檢舉封鎖我的粉專。

4：三立新聞並製造長達五分鐘的假新聞攻擊我，及各大偏綠平面，網路，電子媒體全面出動連續用假新聞攻擊我。」

詹江村剛剛又在個人臉書發文「公開跟縱容粉絲威脅我的館長道歉」，他說公開向所有威脅我恐嚇我，要求我道歉的人道歉，因為我的辦公室助理已經無法承受，一波波恐怖威脅壓力，我不再為了自己對於正義的堅持，讓辦公室助理飽受驚嚇，所有的威脅恐嚇我都概括承受，再一次公開對所有威脅恐嚇我的人道歉，有任何意見請針對我，請不要再威脅我辦公室助理跟員工了。再一次公開對所有威脅我的人道歉。

詹江村在臉書的發文底下仍有許多館粉湧入留言表示要繼續檢舉，直到他的個人臉書也消失為止。

(中時電子報)