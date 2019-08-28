《大政治大爆卦─無色覺醒》高雄蓋愛情摩天輪 淪政治角力場 韓國瑜憂中央卡卡？ 14:122019/08/28 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄力拚愛情產業鏈，喧騰多時的愛情摩天輪開發案有譜了！高雄市長韓國瑜近日表示，將在8月30日召開「愛情摩天輪開發案說明會」，提案及潛在廠商約10多家業者與會。據悉，該案不局限純摩天輪，也有結合百貨、膠囊旅館等樣態，廠商最屬意高雄港周邊土地，此屬交通部管轄，就怕又被中央「卡韓」。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #廠商 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》2禿空中相會 蘇揆帶考題抽查韓 14:342019/08/24 政治 掌握IP、大數據分析 廠商求生關鍵 04:092019/08/25 財經要聞 藍綠之外的94％呢？旺董蔡衍明親解「無色覺醒」由來 17:122019/08/25 政治 貿易戰升溫 廠商對未來景氣悲觀 12:282019/08/26 財經 《大政治大爆卦─無色覺醒》黑韓可包容.黑函零容忍 韓秀畢業證書 打臉韓黑們？ 14:112019/08/26 政治 《科技》集結逾20家廠商，台灣自駕車生態鏈誕生 16:142019/08/26 財經 台商回台推一把 福興芳苑工業區新增投資33億 21:532019/08/27 財經 愛情摩天輪屬意港區 憂又被卡 04:102019/08/28 政治要聞 綠能專區 不能只助廠商賺錢 04:102019/08/28 地方新聞 卡愛情摩天輪？陳其邁：韓國瑜欠缺完整規劃 11:202019/08/28 政治 政治熱門新聞 蔡英文內政不利、外交失敗卻獲年輕票支持？網：三個字 - 政治 李佳芬農舍爭議解套 神秘買家曝光 - 政治 最新民調 韓蔡差距縮小 網：震撼！ - 政治 龍介仙禮讓洪秀柱選台南 網友留言竟一面倒！ - 政治 胡幼偉消失原因發現了！一句話讓他停筆10天 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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