高雄力拚愛情產業鏈，喧騰多時的愛情摩天輪開發案有譜了！高雄市長韓國瑜近日表示，將在8月30日召開「愛情摩天輪開發案說明會」，提案及潛在廠商約10多家業者與會。據悉，該案不局限純摩天輪，也有結合百貨、膠囊旅館等樣態，廠商最屬意高雄港周邊土地，此屬交通部管轄，就怕又被中央「卡韓」。

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