內政部都委會訂8月30日到大社石化工業區現勘。（林雅惠攝）

地球公民基金會副執行長王敏玲（右一）指鄰近大社區的仁武水管路，有一段地底下就有石化管線還運送著丙烯，而在上方高架的道路上卻是高鐵軌道，安全堪虞。（林雅惠攝）

內政部都市計畫委員會委員為審查大社工業區是否降為乙種工業區，將於8月30日到高雄大社現勘，地球公民基金會、大社環境守護聯盟28日特地選在可以鳥瞰石化工業區的大樓頂樓召開記者會，呼籲委員們親自到工業區鄰近的民宅感受居民的處境，因石化災民已受夠，盼中央能履行承諾降乙編。

大社環境守護聯盟召集人吳忠穎表示，記者會特地選在民宅頂樓舉行，是要讓大家看到住戶後方的這些煙囪，就是「大社日常」，很擔心8月30日內政部委員到大社時，工業區會刻意呈現出最漂亮的一面。

吳忠穎說，社區遇到許多跟石化污染有關的病例，有50歲因血液疾病過世的，也有70多歲長者因血液疾病突然倒下，自己家人與朋友的親戚也有血癌過世的例子，讓最難過的是聽到10多歲的小孩剛做完骨髓移植，長輩們26年的等待，許多人已等不及離去，更多人對這個政府失去信心。

念理工的江姓居民說，石化原料中的苯就是致癌物，他的阿姨5年前發現罹患血液再生不良貧血症，與受到石化汙染有直接關係，雖然阿姨曾做骨髓移植，但仍無法抗勝病魔，2年前已往生，享年50多歲。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，除了空污，石化管線貫穿高雄市區的問題更凸顯將大社工業區降為乙種工業區的必要性，以大社附近的仁武區來說，有一段水管路（約在接近國道一號高速公路與鳳仁路之間）的地底下就有石化管線還運送著丙烯，而在上方高架的道路上卻是高鐵軌道，路線重疊之處約有1.5公里，一旦管線發生意外，後果誰能承擔？

現場與會者最後共同向經濟部工業局及內政部都委會喊話，「石化災民已受夠、屢行承諾降乙編」，請政府今年就將大社工業區降編為乙種工業區，大社人要看到的，是具體且實質的改變。

對此，高市都發局表示，樂見各產業良好的發展，基於專業與法制，本案依法提報內政部都委會審議，經濟部應要解決1993年的承諾事項，並將產業發展與升級內容，一併提報內政部審議。各界對本案如有意見或相關資料，均可提報內政部，供其都委會審議參考，市府會尊重內政部都委會最終審議的結果。

(中時 )