為推廣農民加入產銷履歷驗證，農委會農糧署加碼補助作物產銷履歷環境獎勵金每年每公頃1.5萬元，期望將目前1.8萬公頃的產銷履歷農地，今年能提升至3.16萬公頃。此環境獎勵自9月1日起至9月30日止受理農民申請，以今年8月底前已獲驗證農地計算，約需投入經費1.6億元。

對地綠色給付獎勵再加碼！農糧署日前公告「農糧作物產銷履歷環境獎勵要點」，只要是通過農糧作物產銷履歷驗證之農產品經營業者，包括農民、農場、產銷班及依法設立或登記之法人或團體等，考量其對農產品安全及維護農業生產環境之努力，故加碼提供環境獎勵金每年每公頃1.5萬元，以減輕其生產及驗證工作成本之負擔。

農糧署主任秘書陳啓榮表示，產銷履歷環境獎勵金無論是已獲驗證者或今年才驗證者均可申請，通過驗證者還得申請3分之2驗證費、檢驗費、電腦及條碼機和資訊服務專員臨時工資等費用補助。

產銷履歷環境獎勵金核算期間為上年9月1日至當年8月31日，依驗證有效期間之土地面積按月計算，未滿1個月，則當月不予獎勵；以今年8月底前已獲驗證農地計算，須投入經費約1.6億元左右。陳啟榮說，國內目前獲產銷履歷驗證農地約1萬8000公頃，加碼獎勵，希望今年能將產銷履歷農地提升至3萬1600公頃。

農糧署表示，目前已制定117個作物品項之台灣良好農業規範（TGAP）做為生產標準，農友生產符合TGAP農產品，記錄生產過程及登錄於農產品產銷履歷系統平台，並經第3方驗證機構驗證通過，其農產品始得張貼具可追溯條碼之履歷驗證標章，因生產資訊公開透明，農產品安全品質受到嚴格控管，消費者權益能獲得更大保障。

(中時 )