高雄市1名人妻小花（化名）去年5月間在臥室翻出3本日記，裡面詳細記載老公與小莉(化名)的通姦情節，她拿著日記質問老公，不想老公只是假意和解，令小花怒告老公與小莉並要求兩人應該給付她100萬賠償費用。男子在應訊時坦承外遇事實，法院因此判該名腥夫應獨自賠償30萬元。

據《三立新聞》報導，小花找到的日記本中紀錄了「開房257次、性交410次」等字句，還使用螢光筆加以註記。不過一開始腥夫全然否認，並說這些日記只是他看了200多部A片與情色小說、圖片後憑空杜撰的，認為妻子看到「性交410次」 等關鍵字就隨意揣測他有外遇。

直到兩人的女兒告訴法院，當時媽媽發現日記後立刻去質問爸爸，爸爸也承認小三就是小莉而且小莉也知道爸爸已經結婚等。法院認為，女兒沒必要刻意誣賴父親，可間接知道男子確有外遇行為，不過因為無法有直接證據證明小莉是小三，所以法院只能判男子須拿出30萬元精神賠償。

(中時電子報)