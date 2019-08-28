苗栗縣後備指揮部上兵楊清源，每月自發性捐款資助育幼院、家扶中心等，為今年唯一愛民模範。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府28日舉辦九三軍人節敬軍愛民模範表揚活動，感謝國軍將士保家衛國與發揮「軍愛民、民敬軍」精神，讓縣民安居樂業繁榮社會。苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚8位敬軍楷模、1位愛民模範與3位績優役政人員。

徐耀昌指出，國軍將士的奉獻與努力讓縣民安和樂利，總在第一時間投入救災工作，充分展現軍民一體的精神，感謝他們對國家所作的貢獻。

28日上午徐耀昌頒獎表揚頭份市農會理事長張柏福、竹南鎮青溪協會理事長蕭國清、通霄鎮公所技士呂顯堂、三義鄉後備軍人輔導中心主任賴世騰、苗栗縣心欣協會理事黃祥芫、中華民國婦女聯合會苗栗縣分會副總幹事邱淯萱、苗栗縣青溪總會監事莊茂發、苗栗縣後備指揮部顧問團副團長林國棟、苗栗縣政府民政處科員張國呈、通雷鎮公所課員鍾幸娟及苗栗市公所課員李惠萍、苗栗縣後備指揮部上兵楊清源。

其中楊清源為今年唯一愛民模範，他每個月固定撥出1000元資助後龍鎮聖方濟育幼院或苗栗家扶等公益機構。楊清源喜歡孩子們的天真可愛，因此對於失怙失依的育幼院童特別不忍，他表示，「有一點能力就多幫助別人」，希望讓這些孩子能受到更多關注與照顧。

苗栗縣後備指揮部上校指揮官藍才豐也讚揚，楊清源在部隊克盡職責，除認真完成交付的任務外，還會帶領新進弟兄加速熟悉環境，減少不適應狀況，堪稱部隊暖男。

(中時 )