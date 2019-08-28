苗栗縣政府28日舉辦九三軍人節敬軍愛民模範表揚活動，感謝國軍將士保家衛國與發揮「軍愛民、民敬軍」精神，讓縣民安居樂業繁榮社會。苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚8位敬軍楷模、1位愛民模範與3位績優役政人員。
徐耀昌指出，國軍將士的奉獻與努力讓縣民安和樂利，總在第一時間投入救災工作，充分展現軍民一體的精神，感謝他們對國家所作的貢獻。
28日上午徐耀昌頒獎表揚頭份市農會理事長張柏福、竹南鎮青溪協會理事長蕭國清、通霄鎮公所技士呂顯堂、三義鄉後備軍人輔導中心主任賴世騰、苗栗縣心欣協會理事黃祥芫、中華民國婦女聯合會苗栗縣分會副總幹事邱淯萱、苗栗縣青溪總會監事莊茂發、苗栗縣後備指揮部顧問團副團長林國棟、苗栗縣政府民政處科員張國呈、通雷鎮公所課員鍾幸娟及苗栗市公所課員李惠萍、苗栗縣後備指揮部上兵楊清源。
其中楊清源為今年唯一愛民模範，他每個月固定撥出1000元資助後龍鎮聖方濟育幼院或苗栗家扶等公益機構。楊清源喜歡孩子們的天真可愛，因此對於失怙失依的育幼院童特別不忍，他表示，「有一點能力就多幫助別人」，希望讓這些孩子能受到更多關注與照顧。
苗栗縣後備指揮部上校指揮官藍才豐也讚揚，楊清源在部隊克盡職責，除認真完成交付的任務外，還會帶領新進弟兄加速熟悉環境，減少不適應狀況，堪稱部隊暖男。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。