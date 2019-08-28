美國官員今天表示，南韓決定終止與日本的軍事情報機密保護協定，不僅將使大陸得利，也會削弱這兩個盟邦因應北韓危機的能力。

法新社報導，日本與南韓因前徵用工（日本企業在戰時強徵的南韓勞工）賠償爭議關係惡化。首爾當局上週宣布退出這項協定之前，日本已先將南韓從出口優惠國「白名單」剔除。

一名匿名的美國資深官員告訴記者：「我想這是北京樂見的結果。」

他說：「這使大陸在這個地區的地位更加強大，或至少降低日韓聯盟架構的威脅性。」

這名官員說，日益崛起的大陸長期以來一直反對美國與日韓等強國結盟，稱他們是冷戰的遺物。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稍早對南韓的決定表示失望，但美國在外交方面一直保持低調，說問題須由日韓自己解決。

美國官員今天表示，這起爭端須由「青瓦台和東京當局自行解決，與美國無關」。

這名官員說，韓日軍事情報保護協定（GSOMIA）將於11月22日到期，華府希望首爾當局在此之前會改變心意。

然而這名官員也承認：「我認為，重回這項協定勢必得做出很多努力。」

南韓表示，仍將透過美國與日本共享情報。但另一名美國官員說，在面臨核武國家北韓威脅的情況下，這類安排成效不彰。

這名官員說，韓日2016年簽署軍事情報保護協定前，3方資訊共享的做法「非常麻煩、非常沒效率，在危機中幾乎無法發揮作用」。

他說：「尤其是當核試或發射飛彈這類危機發生時，沒時間可以浪費。」

(中央社)