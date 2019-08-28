國民黨初選通過後，針對高雄市長韓國瑜的抹黑越來越猛烈，最近韓國瑜民調也呈現大幅下滑趨勢，甚至遠輸總統蔡英文。有粉絲頁製民調比較圖諷刺，若投票率66%，按該民調來算，蔡英文明年總統大選得票數約「851萬」票，超穩!諷刺這些民調是「民條」，不是小英壓倒勝就是郭柯壓倒勝，「結果黑韓黑最兇」想到就覺得好笑。

匯流新聞網昨(26)日釋出總統大選民調，國民黨所提名的韓國瑜，民調快速跌破三成，與民進黨參選人蔡英文差距拉大到27.4%。韓支持度僅26.2%，蔡英文支持度高達53.6%。昨日公布的典通民調，則是郭柯聯盟35%大勝韓國瑜與蔡英文。

粉絲頁「澄清唬」製做兩家民調比較圖諷刺，假設投票率66%，按民調來算，蔡英文明年總統大選得票數約「851萬」票，超穩。粉絲頁狂酸，「#民調#民條#不是小英壓勝就是郭柯壓勝#結果黑韓黑最兇#想到就覺得好笑#XDDDDDDDD。」

網友留言「這民調是做給綠營支持者開心的，隨他們玩，我可不在乎。」、「我們提供客製化民調」、「一組熱賣港製芒果乾，一組還在喬位置，共通點就是買媒體整天黑、買民條帶風向，韓總真是鬼島照妖鏡~」、「民調雖假的誇張，但是對我們也是警惕，更要我們堅定支持韓國瑜」、「那麼厲害啊！我每次買威力彩都認為100%中，但怎麼都扛龜」、「小英穩到全黨上下要猛黑韓市長...真的超穩呢～」、「有票就贏，管他調或條，大家顧好票就拉票。」

(中時電子報)