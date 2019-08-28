美國空軍X-37B擁有在軌道上快速進行機動變軌的能力，讓對手極難偵測與預測其路徑。（圖／美國空軍）

美國空軍神秘的太空飛行器X-37B，自2017年9月7日升空來，已在地球軌道上連續飛行了718天，打破了它的最長在軌紀錄。然而對於它在太空中究竟幹了些什麼，外界依然只能猜測。

據《環球網》報導，美國「太空」網站稱，截至美國當地時間26日6時43分，X-37B已經打破了上次任務保持的連續飛行717天20小時42分鐘的飛行紀錄。它之所以能在太空堅持如此長的時間，得益於其搭載的砷化鎵太陽能電池，而且也無須飛行員操作，極大地降低維護難度與成本。

X-37B是美國研發的新型太空往返載具，目前X-37B正在進行的是第5次太空任務。它的第一次任務於2010年4月開始，在太空執行任務224天後於當年12月返回地球；此後任務時間一次比一次長，接下來的三次任務分別在太空中停留了468天、675天和717天。而第五次任務已經持續了718天，何時結束尚不可知。

雖然X-37B距離首飛已經過去近10年，但它的飛行任務仍處於完全保密狀態。以第五次飛行任務為例，美國空軍只在任務簡報裡粗略地寫道：「X-37B的主要目標有兩個：驗證未來可用於太空領域的可重複使用的大空器技術；進行一些可回到地球並在地球上進行驗證的實驗。」

美國「大眾機械」網站猜測，X-37B可能進行了近地軌道的機密飛行任務。美國智庫「安全世界基金會」認為，美空軍將X-37B作為感測器平台和技術測試平台，可能用於測試下一代間諜衛星的技術，或者X-37B本身也在執行太空偵察任務。

X-37B外型很像太空梭，利用火箭垂直發射入軌，然後像飛機那樣在地面跑道上降落。目前至少有兩架X-37B正在服役，這2架都是由波音公司製造。大空飛機長8.84公尺，翼展4.27公尺。含荷載最大起飛重量為4.95噸。內部有個大約2.07公尺長、1.19公尺寬的貨艙，相當一部小型貨車的載貨架。

(中時 )