桃園市長鄭文燦與館長陳之漢尬重訓。（甘嘉雯翻攝）

鄭文燦尬陳之漢重訓 還要減肥贏林右昌

有百萬粉絲的館長陳之漢為全運會代言！桃市府為10月登場的全國運動會找來名人動滋動代言，這次由市長鄭文燦、體育局長莊佳佳與館長互尬重訓。最近基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安與鄭相約減肥，林減了4公斤還向蔡英文總統報告，鄭文燦不干示弱，回嗆「看看誰減得比較快」，而陳之漢也捐了10萬元支持全運會。

市府28日進行專案報告，市長鄭文燦表示，今年10月19日至24日由桃園舉辦，包括34種競賽項目，在行銷宣傳方面，市府與GQ及各縣市政府聯手，以「跨界、跨境」的行銷方式，讓選手擔任代言人推廣全運會，並邀請經典電玩人物、各界名人一起支持全運會。

新聞處長詹賀舜表示，全運會將於9月中旬在市府前廣場策畫桃園運動村，邀請經典電玩人物與市民朋友一起挺全運，並邀請館長、鄭兆村、徐展元、瑞莎、簡懿佳、歐陽靖、林彥君等7位知名運動員及名人，拍攝4支「明星動滋動」網路短片；舉辦線上策展，述說曾在各屆全運會獲得佳績的運動員故事；也規畫10月桃園誌為全國運動會專刊，介紹全運會、運動場館及周邊美食等。

陳之漢將在中壢開設健身房，鄭文燦與曾任跆拳道國手的體育局長莊佳佳體驗臥推、深蹲、硬舉等「健力三項」器材，還轉往格鬥教室，學習直拳，莊佳佳出拳姿勢標準，還小露踢腿技，雖然自謙很久沒練，但踢腿的力道和氣勢依舊驚人。陳之漢說，健力三項其實是全身運動，也是日常生活時常使用到的推、蹲、拉等動作，鄭文燦讚許館長很專業也很敬業，被媒體問到有想要跟館長「買課程」嗎？他笑說，運動感覺都是很好的，自己住的地方離桃園國民運動中心比較近，是市府自行委託營運的運動中心。

莊佳佳也說，每次在旁邊看到市長，很擔心市長健康，真的很想幫他減肥，但市長實在太忙，抽不出太多時間運動瘦身，不過這次一起到館長健身房運動，市長雖然很少接觸重量訓練，但實際動作標準，希望市長持續努力。

體育局長莊佳佳與桃園市長鄭文燦一起到館長陳之漢的健身房，拍攝全運會影片。（甘嘉雯翻攝）

桃園市長鄭文燦與館長陳之漢尬重訓。（甘嘉雯翻攝）

(中時 )