許多同學已迫不及待這款APP到來，他們直呼一機掌握安全，感覺走到哪都有人隨身保護。(中山大提供)

校園安全是社會最重視的課題，但教職員及學生若在校園內遇到可疑人士，或是在校外發生交通事故，無人求援該怎麼辦？中山大學結合網路通訊技術與智慧型手機，開發行動押扣「西灣貼身護衛」APP，只要遇上危及自身安全的狀況，透過手機開啟APP，就可即時通報校園值勤室人員，讓可疑人士無所遁形。

中山大學電機系副教授兼總務長邱日清指出，這可說是校園安全防護的生力軍，其功能仿照實體緊急求救的押扣裝置概念，透過網路傳輸方式，讓智慧型手機化身為緊急求救押扣裝置，只要碰觸一鍵，便可同時開啟發送警報訊息到校園值勤室、傳送現場影像照片、火速與校安人員對話等功能。

邱日清表示，值勤室人員可在警報系統同步查看畫面，並與警報發送者即時通話，掌握現場狀況，派遣人員立即前往支援協助，簡單來說，「西灣貼身護衛」APP就像一名保鑣隨侍在側，保護校內師生員的安全；而這個APP由電機系師生與總務處人員共同開發。

為建立更緊密的校園安全防護硬體網絡，這次首創將緊急押扣系統與攝影監控系統整合，建立具有數位管理功能的安全監控系統，期能達到校園安全零死角的目標；「西灣貼身護衛」APP目前提供Android版本，待檢測通過後，即開放全校師生教職員下載，未來也會開發iOS版本，也希望屆時能與警察局連線合作，互通有無。

許多同學已迫不及待這款APP到來，他們直呼一機掌握安全，感覺走到哪都有人隨身保護。中山大學近年來已進行分區汰換校內求救系統工程，截至去年底已汰換近250個緊急求救押扣裝置，範圍涵蓋校園各建築物廁所、停車場，同時也大幅提升學校光纖網路的頻寬，以維護影像資料傳輸的穩定性，並在校園內大量裝設魚眼攝影機與高清攝影機。

(中時 )