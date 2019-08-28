一名網友分享了一則面試新人的故事，他表示，日前一名年輕小女生來到公司面試，學、經歷都符合，正當她都要通過面試時，原PO依慣例問了有沒有其他問題，沒想到對方的2個問題卻讓結果瞬間逆轉。原PO不禁感嘆，「其實找工作沒那麼難，就怕你抓錯重點、踩到地雷。」

原PO在mobile01發文，日前他幫公司面試了一名行銷人員，這名小女生反應機伶、對工作熱情，本來打算在結束後就和老闆回報並讓人資通知上班，但當原PO問她有沒有其他想了解的問題？這小女生天真無邪地問，「每天都能準時下班嗎？請問有沒有三節禮金？」原PO感嘆，偏偏老闆聽到了，後來也就沒了下文。

原PO強調，其實這樣十分可惜，雖然工作難找，但以公司角度要找合適的人也並不容易，有些公司文化又格外在乎小細節，有時就會眼睜睜看著合適的求職者被放生。

沒想到底下的網友倒是替這名女孩感到值得，「我反而覺得這女孩問的正確，不要到時候踩雷浪費人生」、「唧唧歪歪一堆，鬼島工作難是難在人跟文化，準時下班很難嗎」，有不少網友更反酸，「準時上下班不是公司應有的常態嗎？」、「面試者有疑問就回答，告訴她行銷的事情多，未必能準時下班很困難嗎？還是你說不出口又內心小劇場一堆？」。

(中時電子報)