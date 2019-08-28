影視交流突破！台中動畫影展將與紐國電影節規劃合作，行銷兩地並培植動畫人才。（圖／台中市府提供）

台中市府新聞局長吳皇昇調任研考會前的「畢業作」，與紐西蘭國際電影節主席Catherine Catherine Fitzgerald深入討論電影，行銷兩地並培植動畫人才。（圖／台中市府提供）

台中市新聞局長吳皇昇已被市長盧秀燕發布調任研考會主委新職務，依原訂行程遠赴紐西蘭完成「畢業作」，28日與紐西蘭國際電影節主席Catherine Fitzgerald舉行會議，雙方達到兩大共識，包括推動在地動畫影片在兩國影展輪流放映，兩地製片者合資共製動畫影片，行銷兩地影視產業與觀光，培植兩地動畫人才，達到雙贏局面。

吳皇昇率隊前往紐西蘭拜會奧克蘭市府，這是兩城市影視產業史上首次官方接觸，規畫展開人才交流與影視「策略聯盟」合作，初步洽談即展現豐碩成果。

新聞局團隊今日前往紐西蘭首都威靈頓洽談與紐西蘭國際電影節合作模式，雙方針對電影節運作模式、組織架構、人員編制、預算編列、及政府角色等議題深入討論，吳皇昇向紐西蘭國際電影節主席介紹台中國際動畫影展運作狀況與成果，讓紐方感到印象深刻。

吳皇昇表示，台中國際動畫影展是台灣規模最大的動畫影展，也是唯一以動畫為主題的城市影展，發掘全球動畫新銳為目標，每年吸引近百國、上千部作品參賽，連續舉辦第5年，今年累積多達2201件作品投稿，創下新高。

影展由策展人挑選具代表性的動畫影片放映，吸引許多民眾購票觀看，也向全球專業導演、學生團隊及各國優秀人才徵件，此趟來訪，盼邀請紐西蘭電影節優秀影片加入台中國際動畫影展放映；同時，也讓台中優質動畫影片在紐西蘭電影節露出，藉由互惠方式，展開深入交流。

吳皇昇說，台中正規畫拍攝數部以台中城市為主的動畫影片，盼台中國際動畫影展可跟紐西蘭國際電影節合作，互展影視成果，合資共製動畫影片，行銷兩國影視產業與觀光文化，培植兩地動畫人才。

紐西蘭國際電影節主Catherine Fitzgerald 指出，紐西蘭電影節每年巡迴紐國各城市，收入百分90％來自民眾售票，其他10％來自企業贊助或外交團捐獻等，受到當地民眾歡迎，過去曾與澳洲等國家合作過，相信與台中合作，將可讓雙方建立很好的關係。

Catherine Fitzgerald表示，紐國電影節宗旨即是希望讓在地的優秀電影與動畫透過影展首映發表，提供在地製片人許多拍攝協助，讓優質的國外電影動畫到紐西蘭來，展開跨國交流。

Catherine Fitzgerald說，紐西蘭國際電影節(NZIFF)創辦人Bill Gosden已宣布退休，新任總監Marten Rabarts對亞洲電影或動畫合作具有高度興趣，對於市府提案，她將在董事會上向新任總監說明提案，初步可先透過雙方影展交流，可增加國際合資共製的合作可能性，擴大市場，吸引全球動畫影迷的矚目。

執行長Annabelle Sheehan指出，去年曾與多位紐西蘭製片人到台灣參訪，對兩國電影產業交流，初步透過國際會議或工作坊的形式來開展，針對輸出專業水拍攝及營運人才至台中交流一案，跨國合資共製合作，樂觀看待。

(中時 )