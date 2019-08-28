國民黨總統參選人韓國瑜日前赴美國商會演講夾雜使用中英語，引來綠營砲轟，今天連蔡英文總統也加入嘲笑行列。稍早她出席「TEDx」活動時，因一度使用英文，立刻意有所指地說「現在是不是不能把中英文一起講？」引來台下群眾一陣訕笑，蔡英文立刻又接著說「我沒有影射任何人，不要笑成那樣」。

韓國瑜日前在美國商會的演說，因部分發言使用英文，立刻引來綠營接連砲轟，行政院長蘇貞昌說「這會讓美國人笑死」；行政院副院長陳其邁也說「英文不熟悉別勉強」。

今天下午，蔡英文出席「TEDxWeekend Taipei啟動會議」致詞時表示，她對TED只有「羨慕」2個字，因為裏頭講話的每個人都帶著自信、邏輯清楚、講話簡潔，最重要是講話都沒有看稿，「對我來講，最大的討厭就是不能看稿啦！」「今天幕僚告訴我，要是看稿就不要來TED，所以今天來TED就不能用稿子了。」

蔡英文說，過去看過幾個TED的重要演講，印象特別，發現TED講究的是要有好的idea，用很精彩的、充滿自信、清楚的表達方式完整說明，這是溝通的極致，相信無論做總統還是做任何公共事務，這都是跟社會大眾溝通的典範。」

蔡英文接著說，TED不是一個人的秀或表演，而是演講人想要傳達的人生種種感覺，「我說真的，要是TED願意邀請我來，我會覺得very honored，非常的感到榮幸」；說完，立刻接著說「現在是不是不能把中英文一起講？」引來台下聽眾一片訕笑。蔡英文還說，「我沒有影射任何人不要笑成那樣，你們為何要一直照我？我只在提醒我自己而已。」

結果才提醒完自己，蔡英文接著又說「今天安排到這裡，有2個Surprise……」，當場又引來台下一片訕笑，主持人也接話說「講台語也可以」。

蔡英文表示，她必須承認，自從國外回台灣後常常有這種現象，就是中文、英文夾雜使用，相信很多在不同的語言文化生活的人，腦袋對一個事務最深刻的印象就是第一次碰到時是用什麼語言碰到這件事，然後很可能一輩子想到時就會用那個語言表達。

蔡英文說，語言不是問題，而是當你看到一件事情你是用什麼事情連結。所以她在國外唸完書就經過一個歷程，就是常常把在國外學到的東西翻譯成中文，常常會有失敗的時候，因為人的記憶在某個時候就會有點失控。

(中時 )