台北市長柯文哲在823砲戰紀念日，與鴻海集團創辦人郭台銘、立法院前院長王金平上演「世紀大合體」，也為3人結盟埋伏筆。媒體人黃暐瀚爆料，除了這個A方案，其實柯還有B方案，那就是——11月中旬與親民黨整合參選。

黃暐瀚在政論節目中表示，目前劇本有兩套：A是9月17日，透過獨立參選連署登記，由郭台銘參選總統、王金平參選副總統、柯文哲擔任競選總幹事；B則是在11月中旬登記前，透過親民黨，直接推薦柯文哲參選總統。

若是A方案，至少在9月上旬會揭曉答案。但宋楚瑜在上次大選中拿到150萬票，這使親民黨不必透過公民連署，直接跟中選會推薦這次總統候選人；如此一來，揭曉的時間點將推延至11月中旬。

黃暐瀚感嘆，這對選民真是個折磨！台灣民眾苦苦等到9月上旬，卻可能在9月17日連署截止最後一天被投下震撼彈；若9月17日沒消息，在11月22日候選人登記前，又有隨時被投下震撼彈的可能性，且將可能是由親民黨直接推柯文哲出來選，2020總統大選實在太複雜、變數太大了！

(中時電子報)