美國空軍X-37B試驗機

在太空進行祕密軍事測試計畫的美國空軍X-37B試驗機刷新紀錄，剛完成第718天，也是歷來最長的軌道任務。

據CNN新聞網與《大眾機械》（Popular Mechanics）網27日報導，過去10年來，美軍向軌道發射了5架無人X-37B太空飛機，每次飛行時間都比前一架長。美國空軍發言人羅素（William Russell）說，目前X-37B的任務並沒有具體的結束日期。它要在達成所有的目標後，才會返回地球。

而這些目標的細節至今仍是美國嚴密維護的機密，也正由於相關計畫神祕莫測，引發了大眾一探究竟的興趣。雖然業餘天文學家透過望遠鏡，競相追蹤它的去向，但美國空軍始終沒有透露X-37B所環繞的軌道。

目前已知的，就是軍方正利用它們發展可重複使用的太空飛行技術。據太空網（Space.com）報導，X-37B所進行的是「先進結構嵌入式散熱器」（ASETS-II）實驗，在太空環境中測試電子儀器的性能，以及震盪熱管（oscillating heat pipes）所呈現的狀況。

X-37B試驗機

Top Secret X-37B Space Plane Caught On Camera Orbiting Earth https://t.co/tDeVseadin — zerohedge (@zerohedge) July 9, 2019

(中時電子報)