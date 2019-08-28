沙烏地阿拉伯一名富商為幫孩子買生日禮物，打電話給世界第二大航空公司空中巴士，表示想買2架A350-1000s飛機模型當禮物，但由英文溝通出狀況，以致空中巴士提供的報價單是3.6億美元(約新台幣108億元)，富商也沒懷疑刷卡了，當交機時富商才恍然大悟，原來自己下錯訂單。

根據《Middle East Monitor》網站報導，該名沙烏地阿拉伯富商，是該王國能源部門投資者，由於他兒子是航空迷，所以他想送飛機模型給兒子當生日禮物；他打電話給世界第二大航空公司空中巴士，表示想買2架A350-1000s飛機模型，但由於英文溝通出狀況，以致空中巴士以為他要買2架A350-1000s客機。

空中巴士跟該名富商談了很多飛機細節，報價3.6億美元(約新台幣108億元)時，富商沒有懷疑，直接刷卡，他雖認為有點貴，但仍覺得合理。幾個月後，空中巴士通知他飛機已準備好交付，並問他誰會開飛機，他以為這是個玩笑，最後恍然大悟，原來自己下錯單子，要訂飛機模型結果訂了真飛機。

該名富商決定留下一架飛機，當作禮物送給他的堂兄。

(中時電子報)