世界各地迷人的風景、豐富多元的文化及美味的佳餚，讓人永遠都能找到下一次出遊的理由；而旅途中拍攝的照片除了保留獨特的體驗回憶外，景點好不好拍、適不適合拍攝網美照po網炫耀，也已經成為旅客規劃度假目的地時的重要考量之一；根據旅遊體驗平台KLOOK調查，近40%的旅客會在留下旅遊評論時添加照片，平均每則評論至少包含3張照片，而KLOOK也同時公布2019年全球網美照10大體驗，喜歡在旅遊過程中拍網美照的朋友，千萬別錯過。

KLOOK公布2019年全球10大最適合拍攝網美照片的旅遊體驗地點。(圖／黃慧雯製，小圖來源1/4/6/7/8/10來源為Klook用戶，其餘為Klook提供)

越來越多旅客喜歡探索誘人且嶄新的景點，並拍照在社群平台上炫耀。看準旅客心理，KLOOK公布2019年全球10大最適合拍攝網美照片的旅遊體驗，除了位於蔚藍海岸上的埃茲小村、峇里島最古老的寺廟之一Lempuyang，台灣離島、具備豐富自然景觀的澎湖四島也首次上榜，位列第五名，著名的「藍洞」廣受遊客歡迎，顯示除了本島的旅遊外，台灣離島的魅力也透過網美照的傳播，逐漸成為消費者的重要選擇。

1. 日本瀨戶內國際藝術祭

日本瀨戶內國際藝術祭：旅客不僅有機會欣賞展覽中生動的作品，還可以探索瀨戶內海地區及周邊眾多不同島嶼的自然美景。瀨戶內國際藝術祭每三年舉行一次，下一季將於今年9月28日至11月4日間舉行，其中廣受歡迎的拍照景點之一就是日本最著名的藝術家草間彌生所設計的黃南瓜。

2. 緬甸卡古佛塔塔林

卡古佛塔塔林：位於緬甸北部與泰國接壤的撣邦，靠近著名的茵萊湖，擁有2,500多座具有撣式風格的寶塔，背景映襯著迷人的中央山脈。寺廟群附近有Taunggyi中央市場，可以享受到緬式風味的美味麵條和傳統的山地種植的緬甸茶。

3. 南法埃茲小村

位處南法、以浮華魅力聞名的蔚藍海岸，沿著海岸向東延伸可從芒通(Menton)、摩納哥到南阿爾卑斯山，擁有經典的法式景緻；途經的埃茲小村，旅客可欣賞中世紀時期的街道和花園，透過Instagram分享蔚藍海岸和埃茲小村的景緻，也將讓你成為眾人欽羨焦點。

4. 印尼峇里島Lempuyang寺廟

據說Lempuyang寺是峇里島上最古老的印度教寺廟之一，它獨特的設計、搭配令人瞠目結舌的景緻作為背景，提供遊客絕佳的攝影機會。旅客到此寺廟參觀時，還能在複雜的寺廟建築群中享受叢林鞦韆，俯瞰深谷美景，拍攝精彩的照片。

5. 台灣澎湖四島

澎湖四島是台灣離島熱門的旅遊景點，島上保存良好的自然美景是最佳的攝影背景；此外，這裡還有知名的「藍洞」，僅能藉由海路到達；藍洞命名的由來是因為太陽光照射到洞穴中，折射出神秘且令人嚮往的藍色仙境，此獨特景觀也產生許多歎為觀止、完全不需要套用濾鏡，就能拍出絕美網美照！

6. 澳洲波浪岩

西澳伯斯是歷史悠久的原住民藝術所在地，其近郊的波浪岩超過27億年的天然岩層，形成的自然奇觀讓許多地質愛好者趨之若鶩，並帶來眾多拍攝網美照片機會。

7. 韓國春川草泥馬牧場

位於首爾近郊的草泥馬牧場吸引眾多旅客的眼光。在廣闊的公園中，任何年齡的遊客都可以與草泥馬以及其他各種有趣的動物互動，包括鹿，騾子，鸚鵡等。這些毛茸茸的朋友也會讓你的旅遊照片更加豐富吸睛。

8. 香港維多利亞港定制豪華FLOAT遊艇

九龍與香港島之間的維多利亞港是遊客捕捉兩側高聳天際線的絕佳地點，登上維多利亞港定制豪華FLOAT遊艇，在遊艇上的浮動酒吧享受經典景色，觀賞壯觀的維多利亞港以及香港迷人的天際線，享受亞洲知名都會的城市美景。

9. 阿聯酋阿布達比大清真寺

阿聯酋首都阿布達比擁有一些令人歎為觀止的景點，是任何熱愛拍攝網美照片的愛好者必須造訪的地方，其中世界著名的阿布達比大清真寺是最有名的建築和文化遺址之一，被視為是阿聯酋中心禮拜場所，到這裡來的旅客可充分感受阿布達比獨特的文化魅力。

10. 匈牙利布達佩斯塞切尼溫泉浴場

如果沒有參觀著名的塞切尼溫泉浴場，在布達佩斯的旅行將會留下遺憾。塞切尼溫泉浴場於1909年首次開放，設有各種溫泉浴場供遊客放鬆身心，背景則是20世紀早期風格的建築物，旅客可在浴池裡拍攝經典的布達佩斯照片，並且在Instagram上分享。

(中時電子報)