國民黨籍新北市前議員廖正良被控收受違建戶30萬，向市府拆除大隊施壓要求暫緩拆除，士林地院今開庭審理，廖否認犯罪，辯稱沒看過、聽過、拿過30萬，整起案件宛如「郭瑤琪案翻版」。廖稱2014年接獲選民陳情後，以拜託、請求的方式聯絡拆除大隊，執行結果是市府的行政裁量並非他能決定，並稱自己當議員20年，從沒拿過1塊錢，請法官判決無罪，合議庭定10月29日宣判。

檢方起訴，新北市汐止區廖姓違建戶2015年間收到違建拆除通知書，找上張姓退休員警居中協調，服務處人員傳真給拆除大隊並蓋上「新北市議員廖正良」戳章，手寫「敬託」，要求暫緩拆除，2015年10月間，2人到服務處找廖正良，廖用中指、無名指和小比「3」的手勢，之後廖更打電話給蘇姓聯絡人施壓，時間長達1年5月，拆除大隊遲遲無法動工拆除。

廖開庭辯稱，從未施壓、阻止拆除大隊執行公務，都是以拜託方式，希望多給民眾多一點時間，減少人民財產上損失。並稱從未看過30萬，更不會對陌生人比3的手勢要錢，違建戶、白手套證稱，30萬現金放在茶葉罐擺在服務處內，完全不合邏輯。

辯護人以「郭瑤琪案」為例，茶葉罐裡面到底有沒有錢，沒有人知道，所以郭被搜索的時候才會說毫無避諱說茶葉罐擺在那邊。廖正良也是相同情形，張姓退休員警在違建戶離開後，手機定位還在附近，可能再回來將茶葉罐拿走，到底有沒有30萬，沒有人知道，本於罪疑唯輕利於被告原則，請諭知無罪判決。

檢察官則以，民眾都知道牙痛找牙醫，不會找其他專科醫師，不想違建被拆，就找民意代表，廖正良打給拆除大隊口氣說：「尊重、配合議員」，監聽內容聽得出嚇公務人員的口氣。

法官最後拿出新北市政府「即報即拆作業規定」，蒞庭檢察官更問：「你覺得違建該不該拆？」但廖正良稱：「不是我認定的」，並未針對問題回答，全案辯結2個月後宣判。

(中時 )