交通部觀光局今日舉辦「台灣旅宿網訂房平台上線」記者會，交通部長林佳龍針對「石虎風波」表示，確定觀光列車會採用俄羅斯設計師的圖樣，四節車廂中將以兩節俄羅斯、兩節我國設計師圖案呈現，他也表示，公務員比較制式，才會出現拒絕俄羅斯設計師美意的狀況。觀光局長周永暉也改口說，「我們不是反應慢，只是要跟俄羅斯設計師確認」。

觀光局集集鐵道彩繪列車風波不斷，在交通部長林佳龍出面滅火後，設計師江孟芝今也發布聲明，強調設計經費25萬元，將全數捐給生物研究保育中心，專用於石虎救傷野放等，也表示擬對散佈不實謠言的網友提告。

交通部長林佳龍表示，江孟芝構圖發生爭議，後續也配合修改，很感謝俄羅斯設計師Katya Molodtsova的一片好意，交通部決定從善如流，俄籍、台籍設計師的作品都會採用，將以兩節俄國、兩節我國設計師圖案呈現。

林佳龍說，因觀光局長周永暉知道程序會較複雜，因此婉拒Katya Molodtsova後，但網上罵聲不斷，所以「有錯就改」，雖然本次事件以爭議開場，希望能以喜劇收場，不只做到推廣鐵道觀光與保育石虎，並與國際建立友誼，未來設計會記取教訓，更重視版權、智慧財產權等議題。

另外，林佳龍也邀約Katya Molodtsova來台旅遊，並全額負擔其在台觀光費用，目前同仁已聯繫上對方，她表示受寵若驚，現仍須等她確認時間，再予以答覆。

林佳龍表態後，周永暉接受媒體聯訪時也改口，「我們不是反應慢，是要跟俄羅斯設計師聯繫確認」，證實兩款圖片都會使用，將責成日管處負責處理。

俄繪石虎贈台遭拒 林佳龍止血要求觀光局收回發言

(中時 )