楊姓男子在去年選舉時，在新莊宏泰市場散發傳單指稱某蔡姓候選人「有錢選舉，欠債賴不還」，遭蔡姓候選人以違反選罷法提告，新北地檢署調查發現，選罷法構成要件除了有使人當選或不當選意圖外，散佈的還必須是「不實之事」，但蔡姓候選人與楊男確有債務糾紛，今將楊男處分不起訴。

楊姓男子在去年10月底至11月選戰正激烈之時，多次在新北市新莊中平路、新莊宏泰市場等處，對不特定人士散發「蔡姓候選人欠債證明、有錢選舉，欠債賴不還」等內容傳單，蔡姓候選人認為此舉足以毀損名譽、意圖使人不當選，新莊分局獲報後依違反選罷法將楊男移送法辦。

新北地檢署發現，選罷法規範除有使人當選或不當選意圖外，散佈的內容還必須是「不實之事」才能構成，但楊男庭訊時指出，他和蔡姓候選人經營建設公司時，蔡姓候選人曾經欠錢未還，因此蔡男簽下370萬元的本票給他。

檢方認為，根據楊男所提諸多證物來看，楊男堅認蔡姓候選人尚有欠款仍未清償，並非全屬虛構捏造，與刑法誹謗罪、選罷法構成要件不同。

檢方指出，民意代表候選的人格特質、信譽會受公眾指謫、評論，這也是選舉本質，參與選舉者也都要有這樣的基本認識，因此也對評論者是否有誹謗惡意，也應該嚴格檢驗，才不致箝制民主政治發展。

檢方調查認為，楊男所言有本，本著「罪證有疑、利於被告」原則下，今以罪嫌不足將楊男處分不起訴。

(中時 )