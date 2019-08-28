亞馬遜雨林近日大火連天，引起全球關注，多位全球名人公開呼籲大眾關注全球最大的熱帶雨林正飽受蹂躪。然而，一名巴西農夫表示，砍伐森林是他和其他農夫在這個野火肆虐的偏遠區域唯一的生存之道。

據法新社報導，在亞馬遜雨林深處居住近19年、靠著飼養牛、馬、豬、雞和鴨子維生的農夫安德拉德（Aurelio Andrade）表示，在這距離巴西西北部宏東尼亞州（Rondonia）維洛港（Porto Velho）120公里外的熱帶雨林內，沒有得到聯邦政府和其他人的支持，唯有上帝。而尚未注意到大火引起全球抗議聲浪的他表示，為了生存，自己必須砍樹、種草，讓牛隻有得吃。

報導稱，安德拉德夫妻最初搬到此處時原是「無人之境」，他希望有關當局最終承認他是合法地主。不過，專家表示，為了放牧或耕種，愈來愈多人在長達數月的乾季以火耕清理土地，加劇今年的野火災情。

報導指出，像安德拉德的小地主，也被歸咎為加劇土地破壞的始作俑者。不過，安德拉德表示，他們別無選擇，「即使是一個荒涼區域，都必須清理、燃燒（土地）和蓋房子，讓你和你的孩子有棲身之處」。

此外，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）上任總統以來，不惜破壞雨林鼓勵發展經濟，放火燒山開墾土地，導致火勢連綿，也被外界責究。不過他對反對此指控，先前甚至稱「是環保團體非政府組織為抗議縱火」，拒絕承諾自己才是導致大火的主原因。

(中時電子報)