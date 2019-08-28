觀光局28日宣布，官方版OTA（Online Travel Agency，線上旅行社）「臺灣旅宿網訂房平台」正式上線！交通部長林佳龍說，由於自由行旅遊消費型態的改變，消費者已高度依賴訂房平台，而旅宿業者與國內外OTA合作行銷卻須支付近2成的高額平台上架手續費，大幅壓縮業者利潤，因此觀光局將現行台灣旅宿網升級，加上訂房功能，即日起上線並邀請業者申請。

觀光局說，目前臺灣旅宿業共1.2萬餘家，客房數超過23萬間，均已在「臺灣旅宿網」上，可供民眾查詢，現在業者經過申請、增加訂房功能後，將可導入訂房旅客，且平台是無營利性質的，無上架手續費。觀光局預估，國際觀光旅館、一般旅宿業者可很快設定好金流後導入，至於民宿業者一般數位能力較弱，甚至無提供刷卡服務，將加強宣導輔導。

林佳龍也說，現在網路上部分OTA訂房平台內，包含了「非法」業者的住宿資訊，造成不少住宿安全事件，為了保障合法業者經營的權利，和消費者的安全，觀光局還設計「合法旅宿標章」，讓消費者更容易辨識合法旅宿業者，進而選擇合法旅宿住宿，確保其住宿權益。

(工商 )