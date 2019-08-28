洪秀柱選台南立委 基層里長求黨中央別卡柱

台南第六選區自從前國民黨主席洪秀柱表態，請纓出戰本屆立委第一高票的民進黨現任立委王定宇。因台南市選舉曾被林飛帆揶揄擺顆西瓜都能上。立場綠到出汁，今傳出立場極獨的喜樂島聯盟可能推出強棒對戰，據悉前政論節目主持人彭文正已多次南下評估，不排除攪亂一池春水，代表參選。

國民黨台南市黨部今天召開立委提名審查小組會議，建請黨中央提名前主席洪秀柱，代表國民黨參選台南市立委第六選區選舉。國民黨組發會表示，預計下周三送交中常會，完成柱姐提名參選南市第六選區立委。

據《聯合新聞》報導，喜樂島黨部不僅設在台南，現任黨主席更是東區長老教會牧師羅仁貴，且一直評估到底要如何布局下屆立委選舉，如今國民黨將提名洪秀柱，等於也讓喜樂島撿到衝鋒槍，「極統對上極獨，可以大幅拉高喜樂島的政黨票」，如果喜樂島不在這區派出人馬就太可惜。

另一原因是，洪秀柱的高知名度、色彩鮮明，光是靠著空戰，就能吸納不少藍營的票。而喜樂島如果派出也有全國知名度、在獨派眼中能言善道的彭文正南下，「剛好兩人空軍可以對戰」，倘若依這態勢發展，勢必會搶到現任立委王定宇的深綠票源。國民黨更可趁勢鞏固藍軍票源。

(中時電子報)