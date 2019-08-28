基隆秘境忘憂谷 驚傳8旬婦墜崖亡 15:252019/08/28 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基隆望幽谷又名忘憂谷，下午驚傳有老婦人墜崖死亡。（許家寧攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆八斗子秘境忘憂谷，下午驚傳民眾墜崖，當地86歲楊姓老婦人下午疑獨自前往前往岸邊，有民眾聽到「碰」一聲巨響，報案發現有人墜谷，婦人被發現時已明顯死亡，詳細墜落原因，有待警方報請檢察官相驗進一步釐清死因。 基隆市消防局28日下午1時52分接獲民眾通報忘憂谷疑似有人墜落，消防隊員30分鐘後尋獲老婦倒在崖下，研判不需送醫急救；據了解，楊姓婦人居住在八斗子一帶，近期情緒較不穩定，兒子下午發現媽媽不見連忙四處尋找，墜崖原因仍待查。 (中時 ) #發現 #民眾 #基隆 #原因 #婦人 也許您會感興趣 推薦閱讀 首條跳蛙公車 9月上路 04:102019/08/24 地方新聞 五月天石頭妻送急診 原因竟是空腹吃這水果... 07:102019/08/24 生活 貨車衝撞路邊 波及環保志工、路人3命危3傷 09:092019/08/24 社會 學者分析韓民調下滑三原因 民盼韓回歸初心 09:362019/08/24 政治 蕭亞軒認愛小16歲男友 原因曝光了 09:362019/08/24 娛樂 王金平為何這麼討厭柯P 陳敏鳳爆真正原因 20:482019/08/24 政治 越南男人愛戴綠帽？原因你想不到 12:302019/08/25 日常 翻轉舊空間基隆老社區成亮點 04:102019/08/25 地方新聞 委託行商圈活化重現生機 04:102019/08/25 地方新聞 為這些原因 林佳新竟喊：好想吳音寧 15:502019/08/25 政治 社會熱門新聞 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 人倫悲劇 台中母抱5歲兒墜樓亡 - 社會 軍人撿屍性侵酒女 無套2次醒來還想要 - 社會 咖啡店老闆偷吃員工產子 正宮傻傻幫找幼兒園 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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