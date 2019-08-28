基隆八斗子秘境忘憂谷，下午驚傳民眾墜崖，當地86歲楊姓老婦人下午疑獨自前往前往岸邊，有民眾聽到「碰」一聲巨響，報案發現有人墜谷，婦人被發現時已明顯死亡，詳細墜落原因，有待警方報請檢察官相驗進一步釐清死因。

基隆市消防局28日下午1時52分接獲民眾通報忘憂谷疑似有人墜落，消防隊員30分鐘後尋獲老婦倒在崖下，研判不需送醫急救；據了解，楊姓婦人居住在八斗子一帶，近期情緒較不穩定，兒子下午發現媽媽不見連忙四處尋找，墜崖原因仍待查。

(中時 )