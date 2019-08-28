嘉義市長黃敏惠宣示教育有大心、用心、安心、開心、動心的五心方針。（嘉義市政府提供）

嘉義市校長會議開幕前 ，興安國小學生表演打擊樂。（廖素慧攝）

準備開學了，嘉義市28日召開108學年度第1學期公私立國民中小學校長會議，市長黃敏惠宣示「教育12345五心政策」，期許校長老師們發揮「大心（台語貼心）、用心、安心、開心、動心」培育人才，成就每一個孩子的未來。

黃敏惠說，市府辦教育有大心（台語的貼心），全國首創班級教室全面裝設冷氣；有用心，打造南興探索體驗園、推動共融教育展現用心；有安心，結合食安教育讓孩子吃得安心、智慧校園升級讓家長放心、甄聘52名正師國小及幼兒教師是溫心；有開心，透過美感、科技、閱讀、英語教育拓展學生的視野；有動心，舉辦科學168、日環食、童軍大露營、大隊接力全國賽及諸羅山盃少棒賽等活動擴大教育動能。

黃敏惠送給校長們《21世紀的21堂課》一書，引用作者哈拉瑞在第19堂課中提到教育，指出「改變是唯一不變的事」，期勉教育工作者必須培育孩子面對未來挑戰時，具備前瞻的知識技能，讓孩子們有足夠的能力，應付未來的多變性。

國中小校長會議在興安國小舉行，學生表演打擊樂，觸動黃敏惠的音樂魂，與學子一同演奏一段，與師生同歡，教育處長林立生安排專題演講，邀請到國家教育研究院主任洪啟昌演講「領導智慧─自我激勵與創新」。

(中時 )