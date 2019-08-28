2019年第54屆金鐘獎入圍名單今(28日)公布，去年憑《綜藝玩很大》與KID拿下金鐘53「益智及實境節目主持人獎」的吳宗憲，今年成績一樣不惶多讓，靠著《綜藝玩很大》、《綜藝大熱門》兩節目，再度入圍金鐘角逐獎項。

吳宗憲與KID、小鬼主持的《綜藝玩很大》，入圍益智及實境節目主持人獎，此外他與LuLu、陳漢典主持的《綜藝大熱門》，入圍綜藝節目主持人獎，此外與女兒吳姍儒主持的《小明星大跟班》，則是入圍綜藝節目獎，算一算也可說是入圍三項大獎，而入圍名單公布前夕，他就預言金鐘一定會「3中2」，並表示：「傻瓜也知道要給我」，果然金鐘54名單公佈，就真的神預言入圍2項個人大獎。

根據《ETtoday》報導，吳宗憲在得知入圍金鐘獎之後，就表示對於有否入圍不是很在意，即便全部沒入圍也無所謂，畢竟全部的節目都是收視第一，不需要在乎這些虛名，但是蠻希望製作單位可以拿到節目獎，因為他們真的比我還辛苦。

(中時電子報)