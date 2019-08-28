民進黨今中執會邀請南台科大財經法律研究所教授兼所長羅承宗以「黨產會三週年現況與未來」為題進行專案報告。發言人薛呈懿會後轉述民進黨主席卓榮泰裁示，假若國民黨持續坐擁鉅額的黨產，不予處理的話，台灣政黨政治，將永遠沒有公平競爭的那一天。

卓榮泰說，批判黨產的起源是來自於國民黨內部的良心，所以一定要在這條路上繼續努力。

他說，自從2016年8月立法院通過黨產條例、不當黨產處理委員會成立之後，3年來，黨產會共作成15個行政處分、認定8個附隨組織，總計共688億不當取得財產，目前僅追回1239萬9008元，相當不成比例。

他說，黨產會的追徵、命國民黨移轉不當黨產的處分，全遭法院停止執行，甚至還指謫黨產條例違憲，要求停止訴訟程序並聲請釋憲，實在令人遺憾。如何讓社會大眾充分理解追討黨產對民主政治的重要性，是我們目前最重要的工作。

卓榮泰表示，明年大選，攸關台灣民主未來的發展。有國民黨立委說「2020票投國民黨，全部改回來」，這句話要當作我們最大的警惕。台灣民主不走回頭路，黨產必須追查清楚，我們一起努力。

(中時 )