桃園市八德區47歲劉姓男子等4人日前在土地公廟喝酒，期間劉男和43歲徐姓男子發生口角衝突，持酒瓶朝徐男頭部重擊。另名友人勸架後，將徐男送到附近工寮休息，不料隔天一早運動的民眾發現徐男躺在工寮，送醫後仍不治。八德警方獲報依殺人罪嫌移送法辦。

據了解，劉男和幾位朋友偶爾會聚在土地公廟內喝酒聊天，24日劉和黃、呂、徐等3名有人再度於土地公廟喝酒，期間劉男和徐男發生口角衝突，劉男因為酒後情緒失控，突然拿酒瓶朝徐男重擊，另名一起飲酒的黃姓男子見狀，連忙勸架並把徐男送到附近工寮休息就離去。

不料25日一早，蔡姓男子6時許在附近跑步時，發現1名男子躺在工寮內，還有雞隻在男子身上跑跳，蔡男發現不對勁，趕緊向其他路人借手機報案，消防隊員將劉男送醫後，仍宣告不治，才發現死者就是徐男。八德警方獲報展開偵辦，發現劉男涉有重嫌，以殺人罪嫌將劉男送辦，並以10萬元交保，檢方28日解剖徐男釐清死因。

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(中時 )