去年營建署訂定台中市北屯區「太原路道路品質及環境提升計畫工程」，改善旱溪東路至環中東路、全長1800公尺道路及人行道鋪設工程。日前地方中央傳出不同調，原預算須繳回行政院，經藍營立委沈智慧居中協調，成功追回預算並動工，預計今年9月中旬完工。

立委沈智慧服務處指出，當時營建署提出當地做為示範道路，強調人行道和道路一起改善，由中央補助、地方自籌50％工程經費；因考慮附近有自辦重劃區尚未妥善規劃完成，唯恐人行道重複鋪設，因此地方認為先施作道路工程，中央擔心整個計畫無法在前瞻計畫的時程內完成，欲駁回。

立委沈智慧說，這筆工程預算原編7855萬，當時因中央地方對於工程施作不同調，預算差點被營建署「收回」，於是緊急召集中央部會與台中市政府建設局溝通協調，先撥預算6240萬，修正改善道路計畫後，部分道路先施工、避免惹民怨。

沈智慧表示，1800公尺太原路道改善計畫，堪稱「北屯最重要的道路工程」，此路段涵蓋好幾個里，向西連接北區，向東直通太平並牽動地方發展，改善施工預算不能被收回，工期約15日並於夜間施工，從旱溪東路開始施工，先刨除路面5公分，再緊密鋪實柏油，每次進度逾300公尺。

(中時 )