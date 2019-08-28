美國密西西比州訪團參訪虎頭山創新園區。（甘嘉雯翻攝）

美國密西西比州州長布萊恩(右)贈給桃園市長鄭文燦藍鵲掛畫。（甘嘉雯翻攝）

美國密西西比州州長布萊恩率團訪台，28日參訪桃園，首次吃到大溪豆干、喝到臺灣特色珍奶，大讚口感特別。布萊恩說，對桃園留下深刻印象，「交到新的好友」，桃園市長鄭文燦說，7月訪美時，當地民眾相當友善，台灣和美國既是戰略、民主更是科技合作上的夥伴，關係密切，「雙方語言不同但價值相近」。

布萊恩說，桃園是個美麗的城市，已經迫不及待下次再訪。訪團成員上午到虎頭山創新園區參訪，了解桃園在自駕車研究並進行多場景自駕模擬；密西西比州內也有許多汽車大廠，深切了解製造世界級汽車的重要性，臺灣在汽車產業也有長足發展，參訪團此次雖多是農業、商業代表，但其他領域合作也相當有興趣，雙方未來在IT、醫療、衛生等面向都有很多交流機會，美台關係友好，相信未來發展會更緊密。

鄭文燦表示，桃園在工業產值高，MIT不只代表台灣製造，Made in Taoyuan桃園特色也備受注目，2019桃園農業博覽會將於9月28日至10月27日於新屋區登場，規劃「特色產業」、「農事生產」、「農村生活」、「環境永續」、「智慧科技」等五大主題展區，預計將吸引數百萬人潮，也邀請密西西比州訪賓參加。

此行主要希望促進台灣與密西西比州農業、生技醫療、機械製造及網路安全等產業之交流及合作，鄭文燦表示，桃園目前在美南地區姊妹市有達拉斯，希望未來和密西西比州有更多交流合作。

美國密西西比州州長布萊恩(右)首次吃到大溪豆干、喝到台灣特色珍奶，對桃園留下深刻印。（甘嘉雯翻攝）

美國密西西比州州長布萊恩(右)首次吃到大溪豆干、喝到台灣特色珍奶，對桃園留下深刻印。（甘嘉雯翻攝）

(中時 )