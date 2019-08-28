單身青年及婚育家庭看過來，若您有租金補貼需求，可於今年9月2日至9月27日間向租賃地的直轄市、縣市政府申請「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」。依身分及地區每月可補貼2600元至5000元不等，共有2萬4000戶名額，可減輕租屋負擔。

營建署表示，行政院已核定「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，主要補助對象有3大族群，第一為20至40歲單身青年，第二是2年內新婚家庭，第三為育有未成年子女（含胎兒)家庭，2018年度家庭成員平均每月所得須低於租賃地直轄市、縣市公布的最低生活費2.5倍。凡合於規定者，都可透過線上申請網站，下載申請書，向申請人租賃地的直轄市、縣市政府申請。

營建署表示，申請時除附上申請書外，檢附文件基本有4種，戶口名簿影本、租賃契約影本、郵局存摺封面影本及建物登記資料，其他文件則視身分提供。

營建署也提醒，建物登記資料可先行向房東索取承租住宅的權狀影本，若房東不便提供，也可向地政事務所申請第二類的建物登記謄本，不需所有權人親自申請或事先取得所有權人同意。

營建署說，方案採評點制度，9月27日截止受理申請後，審查期間為6星期，直轄市、縣市政府會依單身青年及婚育家庭評點基準表評分，按分數排序後，由高分者優先補貼，跟申請遞件時間無關。評點項目包含所得、未成年子女數、年齡、是否具備低收或中低收身分等。

營建署最後提醒，如有可加分的身分，例如孕有胎兒者需檢附診斷證明書或媽媽手冊、戶籍地與租屋地不同的單身青年需檢附在職工作證明。請記得於申請時提出，以維護自身權益。

(中時 )