行政院前瞻基礎建設「設置學校社區共讀站」計畫，新竹市投入2095萬元改善6所國中小圖書館，竹光國中「家的圖書館」參與教育部「全國最美社區共讀站競賽」，自299校中脫穎而出，榮獲優選「全國最美」社區共讀站。

竹光國中2月啟用的「家的圖書館」，第1層「世界之窗」有五台iMac打造的查詢站「資訊之島」、書展區「BOOK之星」、閱覽區「明星書屋」等，第2層有仿誠品簽書區的「竹光講堂」和環場開放式書櫃「寰宇書屋」，都是時下最熱門打卡點。

竹光國中校長潘致惠表示，「家的圖書館」被譽為「哈利波特霍格華茲圖書館」，啟用後舉辦各類主題書展和藝文展覽，提升學生閱讀熱情，更找來新竹特色產業達人，師生共創美味桌遊和線控車遊舊城區，讓竹光國中成為社區文化交流中心。

關埔國小、香山高中、建功高中社區圖書館，也將在明年底前陸續完工。市長林智堅希望藉此提供學生優質閱讀空間，並開放居民共享學校圖書資源，讓學校做社區鄰里的「好厝邊」，大家一起來「共學」！

(中時 )