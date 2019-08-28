親仁實驗幼兒園20名小朋友，在2019生活．戀上閱讀起跑活動，唱跳表演「來唱一條囡仔歌」。（羅浚濱攝）

2019新竹市多元閱讀活動31日熱鬧登場！今年以「生活．戀上閱讀」為主題，2個半月將展開80多場活動，規畫親子、青少年、女性與新住民、樂齡等特色講座，讓生活在新竹市的民眾，處處有閱讀，閱讀即生活。

親仁實驗幼兒園20名小朋友，昨在文化局演藝廳唱跳表演「來唱一條囡仔歌」， 與副市長沈慧虹等人宣布2019生活．戀上閱讀活動起跑。

沈慧虹表示，市府積極打造竹市為幸福兒童城市，對小朋友很重要的2件事，就是擁有強健體魄和累積豐富的知識，因此積極推動培養小朋友運動及閱讀的習慣。

今年多元閱讀活動從昨天展開到11月17日，共2個半月，分「愛‧親子」、「愛‧樂齡」、「愛‧文學」、「愛‧土地」與「本土語言」等5大系列，透過閱讀、手做、走訪、講座與書展等80多場多元活動，讓不同年齡層的市民共享求知喜悅，領略人文之美。

首場活動「LOVE閱讀日」，昨天下午3時30分在文化公園舉辦，邀請10組親子家庭，在綠茵草地上設置「愛書童樂會」佈置親子小書房。

同時，安排說故事、親子拼圖桌遊與解謎遊戲等攤位，還有「親子動次動」、「閱讀小劇場」、「草地音樂派對」等精彩表演。相關活動訊息，可上文化局網站查詢。

(中時 )