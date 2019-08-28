河馬樂樂入新厝導覽活動昨日最終場，大小朋友們依依不捨，期待年底開園嘉年華會。（羅浚濱攝）

「樂樂年底見！」新竹市立動物園「河馬樂樂入新厝」，12天的導覽活動28日最終場，參加的大小朋友們依依不捨跟河馬樂樂說再見，市府預計年底開園，將搭配市集、音樂會及耶誕節點燈等活動，舉辦一場盛大的動物嘉年華會。

產發處長長吳甲天透露，園內昆蟲館與氣象館預計10月底搶先開幕，大小朋友將有機會近距離觀察鱷魚、陸龜等爬行動物。

吳甲天並說，年底正式開園，市民還能透過地下走道，透過觀景窗「窺視」山羌、依蘭羚羊和迷你馬等草原動物，「秘密隧道」則可觀察猛獸老虎和紅毛猩猩的一舉一動，完全不會打擾到動物的日常生活，未來將持續舉辦生命教育的動物策展，邀民眾一同用更友善方式親近動物。

動物園長楊家民表示，這次「河馬樂樂入新厝」導覽活動，大小朋友參訪後寫下「恭喜你換新家了！」「我還要帶曾孫來！」等許願小卡片，期許新竹市立動物園成為世界上最棒最獨特的動物園，讓園方非常感動。

楊家民指年底開園後的生命教育和動物導覽，保證給小朋友更豐富的導覽資訊，不會再認錯動物，歡迎大小朋友屆時深度遊園，也可加入成為動物園及環境保育志工，為新竹市的野生動物盡份心力。

(中時 )