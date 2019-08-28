謝玉祥表示，一般紙紮祭品最少需一個禮拜工期，大型紙紮屋甚至要近1個月時間。(吳亮賢翻攝)

謝玉祥說，紙紮工藝通常用於傳統節慶、祭祀和喪俗活動。(吳亮賢翻攝)

新北市林口區太平里長謝玉祥今年61歲，已連續當選四屆里長，深獲里民肯定，他同時也是紙紮舖的第3代傳人，傳承百年來的功夫，從事紙紮業超過40年，平時除了製作法會中的紙祭品外，也常接到民眾的客製化訂單，其中有一對夫妻長年向他訂購紙紮糖果盒，藉此遙祭5歲時因病逝世的兒子，這不僅令謝文祥十分感動，也更堅定他要將傳統技藝傳承下去的決心。

謝文祥指出，農曆7月除了家家戶戶準備豐盛的供品，各宮廟也會舉辦普度法會並製作大士爺、山神紙紮及燒法船等祈求平安，但隨著時代變遷，傳統紙紮技藝逐漸式微。

為了不令百年手工技藝失傳，謝文祥退伍後決定接下家中紙紮舖的棒子，從剖竹、削竹蔑、骨架製作、紙張裁切、黏貼及版印等工序，全部親力親為，精湛手藝吸引不少人預約觀看。

謝玉祥表示，紙紮工藝的材料主要為紙張與竹子，他都會到竹東、苗栗頭份去挑選桂竹，先將桂竹劈開剖成細竹條或竹蔑，並以竹條為骨架，用白紙或色紙黏貼成形，最後再加以裝飾，過程最少耗費1個禮拜，大型紙紮屋甚至要近1個月時間。

謝玉祥說，紙紮工藝通常用於傳統節慶、祭祀和喪俗活動，透過紙紮品寄託生者的思念和祝願，近年許多民眾會專程訂作獨特的紙紮祭品，送給離世的親友，包括家電、iPhone X、歐式洋房、麻將等。

其中有對夫妻每年都會來店裡訂做糖果盒，後來才知道他們生病過世的5歲兒子生前最愛吃糖果球，藉此表達對兒子的思念，另外還有人訂作高鐵列車，滿足逝世長輩想坐高鐵的遺願。

謝玉祥表示，紙紮運用的工藝技巧包括剪、紮、糊、摺、雕、塑、寫、繪及版印等，是將扎制、貼糊、剪紙與彩繪等技藝融為一體的民間藝術，未來也會指導想學習紙紮工藝的小朋友，將洋溢古早味的民俗技藝傳承下去。

民政局長柯慶忠表示，謝玉祥連任4屆里長，平日關懷弱勢，鼓勵長者參與社區事務，並帶領志工整頓環境，打造太平里登山步道，除了里政服務備獲肯定，更致力推展紙紮手工技藝，守護百年傳統不遺餘力，曾榮獲特優里長表揚。

(中時 )