集集彩繪列車上石虎被指像花豹而引爭議，事後原作者繪製三張石虎圖片，免費提供台灣使用，觀光局卻婉拒。交通部長林佳龍指此舉欠缺考慮，觀光局應收回此話，並指示邀請該作者參與通車典禮，也會使用她的圖片。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，林佳龍做了正確的決定。他也針對觀光本質分析，直言台灣是該好好面對「現實」的時候了。

觀光局耗資300萬元打造集集支線彩繪列車爭議不斷，26日公佈3種石虎姿態的圖案，包括走、躺、玩三版，強調已獲特生中心與生態專家認可，9月20日前將更新圖案於列車上。然而，原作者katya Molodtsova聽聞石虎瀕臨絕種，免費繪製三張石虎圖片提供所有台灣民眾與保育團體使用。不料，觀光局表示，因已有原創圖片，不會採用。對此，林佳龍表示，觀光局婉拒對方的好意，此舉欠缺考量，觀光局應收回這句話。他也指示觀光局邀請她來參加9月21日集集彩繪列車通車典禮，除了感謝她的無私貢獻與大度，也希望讓更多人瞭解台灣石虎保育的努力。

對此，黃暐瀚在臉書讚「林佳龍部長，做了正確的決定」。不過黃說回到觀光的本質，台灣是該好好想想，到底要讓自己成為什麼樣的國家？要像香港，當金融中心、交通樞紐？還是當生產力高的工業發展國？又或者是全力推觀光，賺旅遊財？

他認為，如果要發展工業，像台積電做晶圓半導體，那高耗能產業，要水要電，核四能不用嗎？如果要發展觀光，電量需求相對降低，但觀光需要遊客，兩岸關係，能不好嗎？黃直言「台灣是該時候，好好面對『現實』的時候了」。

黃暐瀚問及，大陸觀光客對台灣觀光到底重不重要？如果不重要，現在人少了，觀光局幹嘛急著補助？如果重要，那要不要為觀光產業，在兩岸關係與意識型態上，適度的妥協？「可以要，也可以不要。面對現實而已。該是台灣拋開幻想，面對現實的時候了」。

(中時電子報)