演藝圈模範夫妻張智霖、袁詠儀結婚18年，育有一子，昨(27日)凌晨張智霖突然和袁詠儀開直播，在床上公開要求老婆求養貓，但被袁詠儀以家裡已經有養狗打槍。今(28日)港媒報導，張智霖想養貓的原因，可能跟當年高人指點養貓有助於兩人二胎拚生女有關。

昨張智霖過48歲生日，深夜他難得在臉書開直播，和粉絲分享自己的家庭生活，影片中他躺在床上，素顏穿著睡衣的袁詠儀躺在一旁，張智霖便在粉絲見證下說想養貓，袁詠儀則說家裡已經有養狗，要想想寵物的感受，也要全家包括傭人姐姐投票才能決定要不要增加新成員。

據《東網》報導，過去有報導指出，有高人指點張智霖夫妻，稱如果想再生一個女兒，養貓絕對有益，袁詠儀當時說看到報導後立刻求證師父，對方說其實買貓咪布偶也可以，之後便不了了之，而張智霖昨天受訪，澄清想養貓其實是為狗狗增加玩伴，有記者問他是否跟追生女兒有關？他笑回：「這些就順其自然啦！」更開玩笑說目前比起「養人」，自己真的比較想「養貓」，可惜老婆不贊同。

(中時電子報)