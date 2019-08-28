跟名滿天下的歌手「小賈斯汀」（Justin Bieber）同姓，印地安人投手尚恩畢伯（Shane Bieber）常被搞錯他的名字，連棒球卡都出過包，他還穿過「我不是賈斯汀」（NOT JUSTIN）的球衣出賽。小賈斯汀不甘示弱，昨天穿著「我不是尚恩畢伯」的T恤騎重機，澄清自己不是棒球投手，一搭一唱頗為逗趣。
當然，兩位畢伯就名氣而言，印隊的尚恩肯定沒得比，小賈斯汀也算是幫這位小1歲的畢伯衝一下人氣和知名度。而被搞錯名字的困擾，尚恩畢伯肯定是有的，甚至連TOPPS替他做的球員卡都擺烏龍，竟在說明上寫著：「『賈斯汀』客場投得特別順，繳出全隊最佳的7勝0敗戰績，且11場先發不敗…」
月初尚恩畢伯在推特po出這張球員卡照片，還自嘲說「topps好樣的」，結果小賈斯汀還分享了這張照片，並說：「我覺得我們有個特別的連結…」搞得兩人好像失散多年的兄弟一樣，因「撞姓」造就不打不相識的情誼。
(中時電子報)
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