小賈斯汀在比佛利山莊騎機車壓馬路，穿了件「我不是尚恩畢伯」的棒球T恤，相當搞笑。（IG翻攝）

跟名滿天下的歌手「小賈斯汀」（Justin Bieber）同姓，印地安人投手尚恩畢伯（Shane Bieber）常被搞錯他的名字，連棒球卡都出過包，他還穿過「我不是賈斯汀」（NOT JUSTIN）的球衣出賽。小賈斯汀不甘示弱，昨天穿著「我不是尚恩畢伯」的T恤騎重機，澄清自己不是棒球投手，一搭一唱頗為逗趣。

當然，兩位畢伯就名氣而言，印隊的尚恩肯定沒得比，小賈斯汀也算是幫這位小1歲的畢伯衝一下人氣和知名度。而被搞錯名字的困擾，尚恩畢伯肯定是有的，甚至連TOPPS替他做的球員卡都擺烏龍，竟在說明上寫著：「『賈斯汀』客場投得特別順，繳出全隊最佳的7勝0敗戰績，且11場先發不敗…」

Since everywhere we go people seem to think my first name is Justin! 🤷‍♂️😂😂 Already loving this #PlayersWeekend pic.twitter.com/k29afc11J2 — Shane Bieber (@ShaneBieber19) August 24, 2018

月初尚恩畢伯在推特po出這張球員卡照片，還自嘲說「topps好樣的」，結果小賈斯汀還分享了這張照片，並說：「我覺得我們有個特別的連結…」搞得兩人好像失散多年的兄弟一樣，因「撞姓」造就不打不相識的情誼。

I feel like we have a special connection https://t.co/fv80Lf8ABu — Justin Bieber (@justinbieber) August 5, 2019

(中時電子報)