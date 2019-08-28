新竹縣縣政顧問頒聘暨業務聯繫交流座談會28日中午於新竹喜來登大飯店舉辦，由縣長楊文科頒發顧問聘書，共有203名來自各行各業佼佼者擔任，聯電榮譽副董事長宣明智、前縣長邱鏡淳均在列，其中還包含前民進黨籍縣長林光華，增添縣政顧問座談會話題。

楊文科表示，顧問都是各領域佼佼者，無論意見或經驗，都能作為施政參考，將遊民政處擔任聯繫窗口，創立縣政顧問line群組，隨時可以指導。楊文科也表示，他上任推動3支箭AI智慧園區、台灣知識經濟旗艦園區、大竹東科技園區以及2小箭竹北生命禮儀園區、焚化爐等，均在進行中，也有加碼國中小有機營養午餐、英語教育向小一延伸、13鄉鎮聘任外籍教師等。

宣明智表示，過去竹科與地方政府較缺乏連結，而此次科管局歷任局長均成為縣政顧問，期望能產生更多火花，協助縣政，導引園區與竹縣科技共同發展，使城市升級。邱鏡淳勉勵楊文科，延續他執政時期未竟之事，也期望顧問團同心協力，提出好意見。

林光華則指出，楊文科承諾當選推動璞玉計畫（即台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫），以及擋下電子遊藝場大樓執照，還有會實行他20年前規畫和理想，楊文科當選以後也確實兌現，他願意受聘縣政顧問，也認為在位者應不分黨派，為民謀福利。

此外，新聘縣政顧問還包含台灣彩券董事長薛香川、工研群英基金會董事長蔡清彥、前國科會副主委黃文雄、樂華科技董事長佐佐木大輔、長期關心客家事務的律師陳石山等，及中央大學校長周景揚、交大副校長林一平等人。

(中時 )