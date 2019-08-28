咖啡店老闆娘小如（化名）與女員工小依（化名）互動密切，還曾幫小依兒子找幼兒園。豈料小如某次到戶政事務所辦戶籍謄本，赫然發現老公竟領養小依兒子，才知老公偷吃多年還產子。老闆娘憤而離婚並求償，台中地院判小依需賠小如50萬元。可上訴二審。

判決書指出，小如與咖啡店林姓老闆結婚16年，婚後育有2名子女。2017年7月中，小如到戶政事務所調閱戶籍謄本時，意外發現老公竟認領一男童，追問之下，林男坦承該童是他與咖啡店女員工小依所生。

小如回憶過往，倍感痛苦：小依懷孕期間若無其事與她打互動；小依兒子至學齡階段時，她曾熱心幫忙找幼兒園；此外，小依在店內任職期間與林男互動親密，顧客還誤認小依為老闆娘。小如難以承受遭背叛的痛苦，已在今年3月間與林離婚，並向小依提告求償100萬元。

法官審酌雙方身分、地位與經濟能力等，判決小依應賠償50萬元。

(中時電子報)