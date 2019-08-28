基隆月眉土資場採總量管制，造成信義市場下水道等工程延宕，連帶影響周邊交通。（許家寧攝）

義六路雨水下水道工程占據一半車道，攤商、居民感到相當不便。（許家寧攝）

土方嘸人收！基隆月眉土資場去年遭檢舉違法收受家庭垃圾及事業廢棄物，檢調追查確認該場違法屬實，正在偵辦中，但傳出2周前場方無預警不收土方，造成基隆義六路雨水下水道以及中興、信義國小校舍改建工程延宕，連帶影響周邊交通，民眾怨聲載道。

月眉土資場去年3月爆弊案，檢調調查年餘，6月底確認土資場內不只有營建廢棄物，還有廢棄機車、保齡球與塑膠瓶罐等家庭廢棄物，同時發現市府建管科月薪3萬多元的應姓承辦科員，戶頭暴增逾千萬存款，卻無法交代來源，迄今仍遭收押調查中。

有營造業者反映，月眉土資場自8月中旬突然通知業者，不再收受新工程案件土方申請，就連先前取得棄土證明案件，也採取每天總量管制，中午後就停止收單，造成基隆地區土方工程無處消化，連帶使施工延宕，引發周邊民怨，造成業者損失。

一名工地負責人指出，棄土場只留一個坑給大家倒，每天只收240車次，業者一早就來排隊，以一車次35噸計算，中午大約收8000多噸就滿額喊停，被迫只做半天工，若花錢轉運外縣市或租用暫置場直呼「虧太大」，盼市府協調優先收受公共工程土方。

前議員韓良圻建議，信義市場前雨水下水道工程占了一半車道，攤商上下貨不便，民眾出入也大受影響，連帶使周邊交通堵塞，希望市府協助解決。市府都發處表示，近來已經陸續收到包商反映，針對影響公共工程進度部分，目前正研擬出辦法解決。

(中時 )