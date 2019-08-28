嘉義縣布袋鎮東港里為全台菜脯的主要產地，東港社區發展協會理事長謝武南說，15斤的白蘿蔔只能做成1斤的菜脯。（張毓翎攝）

嘉縣布袋東港里為全台菜脯主要產地，但東港正面臨人口外移、就業機會缺乏等問題，因此，社區裡有一群人跳出來組織合作社，並建立「好呷覓」品牌，銷售在地特產。「三頓配菜脯，存錢給水某」這句東港俗諺，象徵早期農村的艱苦年代，而現今，對這群熱血鄉親而言，則是知足惜福，要把最好的留給家人之美意。

東港社區發展協會理事長謝武南說，種菜脯及做醃製加工的農家，長期以來獲利不多，荒廢的田地增加，青年紛紛離開家鄉，北漂打拚，為改變現狀，20年前開始帶領一群志工，從巡守隊、關懷據點開始，服務當地老人家，到7年前開辦老人食堂，讓他們有能休息和談天的場所。

為加強周邊景觀美化，3年前，東港社區透過農委會「農委會農村再生計畫」，來打造全新兒童公園、公共浴室等設施，並設立東港社區合作社，向當地農民進無毒、具產銷履歷的菜脯乾、景山好米及虱目魚等在地好物，協助他們將產品包裝銷售。

「東港人也要發大財！」謝武南疾呼，社區與通路商合作，將農、漁產品販售於全台有機商店，今年在農委會水保局輔導下設立食品加工廠，預計11月底完工，未來想做大規模化生產，並期許將產品外銷至大陸市場。

謝武南說，已有10位青壯年返鄉後在協會裡工作，其中在合作社，就有2位去年剛畢業的東港學子，因受到地方這群人而感動，選擇回到家鄉共同來推動社區發展，此外，今年東港社區是布袋唯一獲得「地方創生計畫」，盼藉此孕育更多的東港人。

(中時 )