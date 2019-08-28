有「技能奧運」之稱的國際技能競賽今年首次舉辦青少年組賽事，國立台南家齊高中餐飲科特色班2年級學生蔡柏毅，展現超齡的沉穩及流利的英文溝通能力，為台灣奪下「餐飲服務」職類銀牌。

國際技能競賽14-16歲青少年組餐飲服務類競賽接連3天在俄羅斯喀山舉行，從宴會小點製作、英文介紹自己國家、口布摺疊、無酒精飲料抽考，到自創飲料調製，技術層面要求絕對的專業展現及臨場應變。

家齊表示，蔡柏毅學習力強且主動，下定決心參與國手選拔後，便積極尋求校內資源，除了導師林玟珠的專業指導，英文聽說部分由英文科老師協助，甚至連比賽的服裝搭配、儀態造型，也由流行服飾科老師提供專業建議。

家齊說，今年6月蔡柏毅獲選為國手後，立即整裝北上接受嚴峻的專業訓練，在短短的2個月內接受高壓密集訓練，幾乎不眠不休，他也盡其所能地認真練習。

林玟珠表示，餐飲服務的評判相當主觀，造成客觀的技術層面上不容許任何錯誤；比賽同時也考驗選手的英語表達能力，除了要聽懂現場國際裁判的指示外，選手更需臨場應變。蔡柏毅在賽會分享時，遇到完全不懂英文的賓客，他也不會緊張，反而能自信地嘗試用臉部表情和肢體語言來傳達訊息。

(中時 )